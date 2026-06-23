Каннаваро об Узбекистане перед матчем с Португалией: «Нам нечего терять. Нужно больше боевого духа, чем против Колумбии. Не можем думать только о Роналду, но он способен забить в любой ситуации»

В первом матче на групповом этапе команда уступила Колумбии (1:3).
"Как я уже говорил, нам нечего терять. Португалия любит контролировать игру. Они начнут хорошо, покажут скорости. Мы будем готовы к этому.
У нас есть стратегия. Я знаю, что нам предстоит встреча с очень сильной командой. Постараемся сделать все возможное, чтобы остаться в игре до конца. Нам нужно больше боевого духа, чем против Колумбии. Мы не можем бесцельно бегать по полю.
Мы не можем думать только о Криштиану Роналду. Он один из величайших игроков всех времен, но в составе Португалии много талантливых футболистов. Тем не менее, он может забить в любой ситуации. Нужно быть очень осторожными", — сказал Каннаваро.