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Месси с оценкой 8.5 по Индексу ГОЛа — лучший игрок матча Аргентина — Австрия. У Медины 7.8

Лионель Месси удостоился самой высокой оценки по Индексу ГОЛа по итогам матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира Аргентина — Австрия (2:0). Нападающий «Интер Майами», сделавший дубль, набрал восемь с половиной баллов.

Источник: Спортс‘’

Оценки игроков сборной Аргентины: Эмилиано Мартинес (6.4), Факундо Медина (7.8), Лисандро Мартинес (7.2), Кристиан Ромеро (6.9), Науэль Молина (6.8), Тьяго Альмада (6.9), Энцо Фернандес (7.3), Алексис Мак Аллистер (7.0), Родриго Де Поль (6.8), Лаутаро Мартинес (6.6), Лионель Месси (8.5), Николас Отаменди (6.1), Хулиан Альварес (6.0), Николас Гонсалес (6.5).

Оценки футболистов, выступающих за Австрию: Александр Шлагер (5.6), Давид Алаба (7.4), Кевин Данзо (6.4), Конрад Лаймер (6.1), Штефан Пош (5.8), Ксавер Шлагер (5.9), Николас Зайвальд (7.5), Марсель Забитцер (6.9), Пауль Ваннер (6.3), Романо Шмид (6.9), Михаэль Грегорич (6.3), Александр Прасс (6.1), Марко Фридль (5.8), Патрик Виммер (5.9), Марко Арнаутович (5.8).

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