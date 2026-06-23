Месси с оценкой 8.5 по Индексу ГОЛа — лучший игрок матча Аргентина — Австрия. У Медины 7.8

Лионель Месси удостоился самой высокой оценки по Индексу ГОЛа по итогам матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира Аргентина — Австрия (2:0). Нападающий «Интер Майами», сделавший дубль, набрал восемь с половиной баллов.