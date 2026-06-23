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Агбонлахор о посте сестры Роналду и лайке с критикой Бруну: «Мне это не нравится. Токсично. Криштиану тоже не хотел бы этого. Фернандеш — это топ-футболист»

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор раскритиковал пост Кати Авейру, сестры форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

Сестра футболиста после матча ЧМ-2026 с ДР Конго (1:1) написала: «Португалия сыграла плохо, из игроков никто не выступил хорошо. Волшебным образом они разучились отдавать передачи, выигрывать мячи, проводить контратаки».

Катя Авейру также лайкнула публикацию с критикой Бруну Фернандеша.

"Мне это не нравится. Это токсично. Роналду тоже не хотел бы этого.

Бруну Фернандеш — это топ-футболист. Думаю, у Роналду трудности из-за того, что он играет центрального полузащитника. В этом проблема. Он действует слишком глубоко.

Думаю, что Роберто Мартинес выпустит Роналду в стартовом составе в матче с Узбекистаном, потому что подумает, что Криштиану может забить пару голов, и тогда люди перестанут сомневаться в тренере", — заявил Габриэль Агбонлахор.