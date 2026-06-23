Агбонлахор о посте сестры Роналду и лайке с критикой Бруну: «Мне это не нравится. Токсично. Криштиану тоже не хотел бы этого. Фернандеш — это топ-футболист»

Думаю, что Роберто Мартинес выпустит Роналду в стартовом составе в матче с Узбекистаном, потому что подумает, что Криштиану может забить пару голов, и тогда люди перестанут сомневаться в тренере", — заявил Габриэль Агбонлахор.