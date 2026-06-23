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Андрей Аршавин: «Было понимание, что Криштиану — проблема для сборной Португалии. Команда не хуже Франции и Испании. Но КПД на позиции центрального нападающего невелик»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о ситуации вокруг Криштиану Роналду в сборной Португалии.

Источник: Спортс‘’

— Вокруг Португалии много разговоров о конфликте между Роналду и молодыми игроками. Это может сказаться на результате?

— Саму игру с ДР Конго посмотреть не получилось. Могу основываться только на общих впечатлениях и мнениях других людей.

В целом еще перед началом чемпионата было понимание, что Криштиану — это больше проблема для сборной Португалии.

Если посмотреть по именам, там команда не хуже, чем у французов и испанцев.

Но роль Роналду настолько большая, а КПД на позиции центрального нападающего невелик. Была чуйка, что это может сказаться на игре и результате. В матче с ДР Конго это было видно.

Но все может измениться — зависит от тренера и самого Роналду. Может, ему стоит понять, что он уже, к сожалению, не в состоянии давать больше, чем другие футболисты.

У них в составе Бруну Фернандеш, Витинья, Невеш — это люди, которые выиграли все в последние несколько лет. Им и надо выходить на первые роли, — сказал Андрей Аршавин.