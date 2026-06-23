Мартинес о Роналду: «Лучший пример того, как футболисту концентрироваться на вещах, на которые он способен повлиять: восстановление, подготовка, тренировки»

Я уверен, что завтра (матч с Узбекистаном состоится 23 июня по московскому времени — Спортс«“) у нас будет команда, готовая [играть] с самого начала, способная использовать уроки первого матча, чтобы выступать все 90 минут на том уровне, на котором мы должны действовать”, — сказал Роберто Мартинес.