Гаджиев считает, что Месси играть в «Анжи» Керимова: «Время сегодня куда более подходящее, чем в 2013-м. Подходящее для Махачкалы — сейчас это другой город»

В 2011 году Керимов стал владельцем «Анжи», после чего клуб пополнили многие известные легионеры, включая Самюэля Это’О и Роберто Карлоса. В сезоне-2012/13 клуб выиграл бронзу чемпионата России. Позднее Керимов сократил финансирование клуба.
«Безусловно, Месси мог бы быть [в “Анжи” Керимова, существуй проект в наши дни].
Тем более, если сравнить время, то оно куда более подходящее сегодня, чем это было в 2013 году.
Сейчас более подходящее время для Махачкалы, поскольку сейчас это совершенно другой город, не то, что был 15 лет назад.
В то время пришлось Керимову перевозить команду в Москву. Они жили в Москве и играли в Махачкале. Команда была оторвана от города, от республики, это неизбежно должно было закончиться.
Сегодня есть возможность базироваться в Махачкале", — сказал Гаджи Гаджиев.