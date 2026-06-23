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Гаджиев считает, что Месси играть в «Анжи» Керимова: «Время сегодня куда более подходящее, чем в 2013-м. Подходящее для Махачкалы — сейчас это другой город»

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев считает, что Лионель Месси мог играть в клубе, если бы проект Сулеймана Керимова продолжал бы существовать.

Источник: Спортс‘’

В 2011 году Керимов стал владельцем «Анжи», после чего клуб пополнили многие известные легионеры, включая Самюэля Это’О и Роберто Карлоса. В сезоне-2012/13 клуб выиграл бронзу чемпионата России. Позднее Керимов сократил финансирование клуба.

«Безусловно, Месси мог бы быть [в “Анжи” Керимова, существуй проект в наши дни].

Тем более, если сравнить время, то оно куда более подходящее сегодня, чем это было в 2013 году.

Сейчас более подходящее время для Махачкалы, поскольку сейчас это совершенно другой город, не то, что был 15 лет назад.

В то время пришлось Керимову перевозить команду в Москву. Они жили в Москве и играли в Махачкале. Команда была оторвана от города, от республики, это неизбежно должно было закончиться.

Сегодня есть возможность базироваться в Махачкале", — сказал Гаджи Гаджиев.