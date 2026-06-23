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Дмитрий Кузнецов: «У Португалии есть Криштианузависимость. Футболисты, играющие с ним, это чувствуют. Он не должен играть весь матч»

Тренер FC ViBE, экс-защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не должен играть весь матч.

Источник: Спортс‘’

«Все говорят, что Роналду зря критикуют, но, если честно, у Португалии есть Криштианузависимость. Нужно, чтобы впереди играли быстрые и подвижные футболисты. Да, у Роналду есть опыт, но футбол сейчас немного другой. Он может помогать команде в концовках, но не должен играть весь матч. Мы все это видим, а футболисты, которые играют рядом с ним, это чувствуют. Впереди должен играть другой футболист», — сказал Кузнецов.