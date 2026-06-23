Кирьяков об игре Месси на ЧМ: «Что-то невероятное в таком возрасте! Партнеры по команде ищут его, чтобы он побил все рекорды, как в свое время искал “Вашингтон” Овечкина, доставляя все шайбы»

Видно, что он очень серьезно готовился к чемпионату, он понимал, как для него это важно. Все комбинации с партнерами наиграны. Вчера это видно было при первом же голе, когда была сделана передача назад, на второй темп, перед штрафной площадью и пропуск мяча специально для Месси. Было видно, что это наигрывалось.