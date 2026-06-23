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Кирьяков об игре Месси на ЧМ: «Что-то невероятное в таком возрасте! Партнеры по команде ищут его, чтобы он побил все рекорды, как в свое время искал “Вашингтон” Овечкина, доставляя все шайбы»

Бывший нападающий сборной России по футболу Сергей Кирьяков отметил, что взаимодействие капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с партнерами по команде напоминает ему игру хоккеиста Александра Овечкина в «Вашингтоне».

Источник: Спортс‘’

В понедельник сборная Аргентины обыграла команду Австрии во втором туре группового этапа чемпионата мира со счетом 2:0, 38-летний Месси сделал дубль. Аргентинец забил свои 17-й и 18-й мячи на ЧМ, обойдя Мирослава Клозе (16 голов) и став лучшим бомбардиром в истории турнира.

«Это что-то невероятное в таком возрасте! Невооруженным глазом видно, что партнеры по команде ищут его, чтобы он побил все рекорды, и вчера это случилось. Как в свое время искал “Вашингтон” Овечкина, доставляя все шайбы и выпуская на последних минутах, когда соперник рисковал, а Александр забивал в пустые ворота.

Видно, что он очень серьезно готовился к чемпионату, он понимал, как для него это важно. Все комбинации с партнерами наиграны. Вчера это видно было при первом же голе, когда была сделана передача назад, на второй темп, перед штрафной площадью и пропуск мяча специально для Месси. Было видно, что это наигрывалось.

Плюс постоянный подсказ, когда не только сам Месси подсказывает, но и вся команда подсказывает остальным игрокам, когда надо пропустить на Месси. Во втором голе мы видели, когда был разыгран мяч в штрафной площади, игрок вместо того, чтобы бить по воротам, искал именно Месси, чтобы он забил второй мяч", — сказал Кирьяков.

Он добавил, что на ранней стадии турнира такая тактика работает хорошо.

«Групповой турнир намного легче, чем стадия плей-офф, когда идет игра на вылет. Там аргентинцам уже будет сложнее», — добавил Кирьяков.

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