Глушакову предлагали 2 млн рублей за футболку Месси с матча с Аргентиной в 2017-м: «Мало! Чем больше забивает на ЧМ, тем больше растет цена»

Глушаков и Месси обменялись футболками в перерыве товарищеского матча сборных России и Аргентины (0:1) в Москве в 2017 году.
— Вам когда‑нибудь предлагали выкупить футболку Месси?
— Да, один раз предлагали два миллиона рублей.
— А вы?
— Конечно, это мало! Чем больше Месси забивает на чемпионате мира, тем больше растет цена на его футболку (смеется).
— Есть сумма, за которую готовы расстаться с этой реликвией?
— Никогда не задумывался. Пока точно не собираюсь ее продавать, — сказал Денис Глушаков.