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Глушакову предлагали 2 млн рублей за футболку Месси с матча с Аргентиной в 2017-м: «Мало! Чем больше забивает на ЧМ, тем больше растет цена»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал, что отказался продать футболку Лионеля Месси за два миллиона рублей.

Источник: Спортс‘’

Глушаков и Месси обменялись футболками в перерыве товарищеского матча сборных России и Аргентины (0:1) в Москве в 2017 году.

— Вам когда‑нибудь предлагали выкупить футболку Месси?

— Да, один раз предлагали два миллиона рублей.

— А вы?

— Конечно, это мало! Чем больше Месси забивает на чемпионате мира, тем больше растет цена на его футболку (смеется).

— Есть сумма, за которую готовы расстаться с этой реликвией?

— Никогда не задумывался. Пока точно не собираюсь ее продавать, — сказал Денис Глушаков.