«Роналду пять раз выигрывал “Золотой мяч”. Диванные эксперты, критикующие его, не разбираются в футболе, наверное». Бородюк о Криштиану

«Роналду пять раз выигрывал “Золотой мяч”. Поэтому диванные эксперты, которые критикуют его, наверное, не разбираются в футболе.
А то, что касается сборной Португалии, игра зависит от подготовки команды именно к чемпионату в физическом, тактическом и ментальном плане.
Сборная не должна зависеть от одного футболиста — здесь огромное значение имеют тренерские решения: какой состав ставить и какие игроки на данный момент лучшие.
И по одной игре уже какие-то выводы делать абсолютно неправильно и непрофессионально", — сказал Александр Бородюк.
Сестра Роналду бесится, что португальцы разучились пасовать. Это правда?