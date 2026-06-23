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«Роналду пять раз выигрывал “Золотой мяч”. Диванные эксперты, критикующие его, не разбираются в футболе, наверное». Бородюк о Криштиану

Бывший ассистент главного тренера сборной России Александр Бородюк прокомментировал критику в адрес нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

«Роналду пять раз выигрывал “Золотой мяч”. Поэтому диванные эксперты, которые критикуют его, наверное, не разбираются в футболе.

А то, что касается сборной Португалии, игра зависит от подготовки команды именно к чемпионату в физическом, тактическом и ментальном плане.

Сборная не должна зависеть от одного футболиста — здесь огромное значение имеют тренерские решения: какой состав ставить и какие игроки на данный момент лучшие.

И по одной игре уже какие-то выводы делать абсолютно неправильно и непрофессионально", — сказал Александр Бородюк.

Сестра Роналду бесится, что португальцы разучились пасовать. Это правда?