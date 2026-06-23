Киоун о Месси: «Настало время сказать: “Мы будем опекать тебя, Месси. Пожертвуем одним футболистом и не дадим тебе пространства”. А достаточно ли хороши остальные игроки Аргентины?»

Месси забил 5 голов в 2 матчах ЧМ-2026.
«Интересно, настало ли время для команд сказать: “Знаете что? Мы будем опекать тебя, Месси. Мы будем следовать за тобой. Мы пожертвуем одним игроком и не дадим тебе времени и пространства”.
Возможно, тогда уже все будет зависеть от остальных футболистов аргентинской сборной — и достаточно ли они хороши? Я не так уж в этом уверен.
У них со скамейки запасных выходит Хулиан Альварес — это хорошая новость. Родриго Де Поль — футболист, который не очень-то атакует. Вингеры не агрессивны. У них нет мотивации атаковать вас с мячом.
Так почему бы не персонально опекать Месси? Будет интересно посмотреть, как другие команды справятся с ним на протяжении турнира", — сказал Мартин Киоун.
Аргентина — не команда Месси.