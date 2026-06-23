Александр Глеб: «Месси — величайший, самый легендарный и лучший. Надо наслаждаться, он ведь скоро закончит. Роналду всегда был просто рядом»

"Месси и так самый легендарный и лучший. То, что он бьет рекорды даже в 38 лет, неудивительно. В матче с Австрией забил два, а мог и все четыре. Просто красавчик. Всем, кто сейчас смотрит матчи Месси, надо наслаждаться. Он ведь тоже скоро закончит, здорово, что мы еще можем наблюдать за этим.