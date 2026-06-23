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Роналду — первый футболист в истории с голами на шести ЧМ. Криштиану забил Узбекистану на 6-й минуте

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче с Узбекистаном во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 (1:0, первый тайм).

Источник: Спортс‘’

41-летний футболист «Аль-Насра» забил на 6-й минуте с передачи Жоау Канселу. Это первый гол Роналду на этом чемпионате мира.

Таким образом, Криштиану забил на каждом из шести чемпионатов мира, в которых принимал участие — он стал первым футболистом в истории, которому это удалось. Месси забивал за Аргентину на пяти мундиалях.

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