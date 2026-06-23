Роналду — первый футболист в истории с голами на шести ЧМ. Криштиану забил Узбекистану на 6-й минуте

41-летний футболист «Аль-Насра» забил на 6-й минуте с передачи Жоау Канселу. Это первый гол Роналду на этом чемпионате мира.
Таким образом, Криштиану забил на каждом из шести чемпионатов мира, в которых принимал участие — он стал первым футболистом в истории, которому это удалось. Месси забивал за Аргентину на пяти мундиалях.
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В спортивных новостях слово «мундиаль» встречается постоянно, но даже многие болельщики не сразу объяснят, что именно оно означает. Мундиаль — это чемпионат мира, чаще всего по футболу. Слово пришло из испанского и переводится как «мировой» или «всемирный». Ниже — почему термин закрепился в русском спортивном языке и когда его лучше не путать с другими турнирами.Читать дальше