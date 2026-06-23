Фанат Роналду IShowSpeed едва не расплакался после гола Криштиану: перелез через перила VIP-ложи и кричал «Я вам говорил!»

Американец — фанат 41-летнего португальца. Уже на 6-й минуте Роналду открыл счет, забив свой первый мяч на нынешнем чемпионате мира.
Увидев гол кумира, IShowSpeed едва сдержал слезы от счастья. Стример перелез через перила VIP-ложи, начал размахивать руками и громко праздновать.
«Роналду! Давайте! Я вам говорил!» — кричал блогер, не скрывая эмоций.
Ранее блогер бурно отпраздновал промах Месси с пенальти и сделал сальто на трибуне. Примерно через полчаса Месси забил и стал лучшим бомбардиром ЧМ в истории.