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Фанат Роналду IShowSpeed едва не расплакался после гола Криштиану: перелез через перила VIP-ложи и кричал «Я вам говорил!»

Стример IShowSpeed безумно отпраздновал гол Криштиану Роналду в матче Португалии против Узбекистана на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Американец — фанат 41-летнего португальца. Уже на 6-й минуте Роналду открыл счет, забив свой первый мяч на нынешнем чемпионате мира.

Увидев гол кумира, IShowSpeed едва сдержал слезы от счастья. Стример перелез через перила VIP-ложи, начал размахивать руками и громко праздновать.

«Роналду! Давайте! Я вам говорил!» — кричал блогер, не скрывая эмоций.

Ранее блогер бурно отпраздновал промах Месси с пенальти и сделал сальто на трибуне. Примерно через полчаса Месси забил и стал лучшим бомбардиром ЧМ в истории.