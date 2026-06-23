Роналду — самый возрастной автор дубля на ЧМ

Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Таким образом, Роналду стал самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира (41 год и 138 дней).
Оба мяча Криштиану забил с игры — после голевых пасов от Жоау Канселу и Бруну Фернандеша.
41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил два гола в матче с Узбекистаном (3:0, перерыв) во 2-м туре чемпионата мира.
Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Таким образом, Роналду стал самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира (41 год и 138 дней).
Оба мяча Криштиану забил с игры — после голевых пасов от Жоау Канселу и Бруну Фернандеша.