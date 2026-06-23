Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Португалия
4
:
Узбекистан
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
27.00
П2
74.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Англия
:
Гана
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.40
П2
18.00
Футбол. ЧМ-2026
24.06
Панама
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
7.40
X
4.70
П2
1.48
Футбол. ЧМ-2026
24.06
Колумбия
:
ДР Конго
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.20
П2
6.90
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Норвегия
3
:
Сенегал
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иордания
1
:
Алжир
2
П1
X
П2

Роналду — самый возрастной автор дубля на ЧМ

41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил два гола в матче с Узбекистаном (3:0, перерыв) во 2-м туре чемпионата мира.

Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, Роналду стал самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира (41 год и 138 дней).

Оба мяча Криштиану забил с игры — после голевых пасов от Жоау Канселу и Бруну Фернандеша.