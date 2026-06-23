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Морган о дубле Роналду Узбекистану: «Как я и обещал. Можете плакать, хейтеры?»

Телеведущий Пирс Морган призвал критиков Криштиану Роналду замолчать.

Во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Португалии разгромила команду Узбекистана со счетом 5:0. Роналду сделал дубль в 1-м тайме и был признан лучшим игроком матча.

«Бум! Роналду забивает. Как я и обещал. Блестящее завершение от поистине величайшего футболиста в истории. Хейтеры, можете плакать ? ?», — написал Морган после первого гола Роналду на 6-й минуте.

После второго гола Криштиану Морган вновь обратился к недоброжелателям форварда «Аль-Насра».

«Бум! Роналду вновь забил. Еще одно блестящее завершение от величайшего в истории. Хейтеры, тс-с-с?», — написал журналист.

Морган о Роналду: «Столько ненависти и насмешек после одной посредственной игры Португалии… Все это послужит Криштиану топливом — он докажет всем, что он здесь не просто так».