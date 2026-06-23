Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Англия
:
Гана
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.93
П2
18.00
Футбол. ЧМ-2026
24.06
Панама
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.80
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026
24.06
Колумбия
:
ДР Конго
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.20
П2
6.90
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
5
:
Узбекистан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Норвегия
3
:
Сенегал
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иордания
1
:
Алжир
2
П1
X
П2

Роналду после 5:0 с Узбекистаном: «Неделя была трудной, говорили, что мне пора заканчивать, но мы вернулись. Бог помогает тем, кто усердно работает»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после разгромной победы над Узбекистаном во 2-м туре ЧМ-2026 (5:0).

Источник: Спортс‘’

Роналду сделал дубль в 1-м тайме встречи и был признан ее лучшим игроком.

"Для меня самое важное — это работа, проделанная командой, и наша уверенность в себе. За неделю мы добились больших успехов. Команда упорно трудилась, мы стали значительно лучше.

Порой зло оборачивается добром. Бить рекорды очень приятно, но главное — это команда и достижение поставленных целей. В данном случае это был выход из группы, и я думаю, что, набрав четыре очка, мы уже это сделали. Я очень рад.

Бог помогает тем, кто усердно работает. Я знал, что мои товарищи по команде помогут мне. Неделя была трудной и мрачной — говорили, что мне пора заканчивать с футболом. Но я держался, как всегда, потому что верю в упорный труд. Должен признать, было тяжело, но мы вернулись", — сказал Роналду в интервью Sport TV.

Роналду крикнул «Я вернулся» после победы Португалии над Узбекистаном на ЧМ. 41-летний форвард сделал дубль и стал лучшим игроком.