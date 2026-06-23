Роналду после 5:0 с Узбекистаном: «Неделя была трудной, говорили, что мне пора заканчивать, но мы вернулись. Бог помогает тем, кто усердно работает»

Бог помогает тем, кто усердно работает. Я знал, что мои товарищи по команде помогут мне. Неделя была трудной и мрачной — говорили, что мне пора заканчивать с футболом. Но я держался, как всегда, потому что верю в упорный труд. Должен признать, было тяжело, но мы вернулись", — сказал Роналду в интервью Sport TV.