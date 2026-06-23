Роналду после 5:0 с Узбекистаном: «Неделя была трудной, говорили, что мне пора заканчивать, но мы вернулись. Бог помогает тем, кто усердно работает»

Роналду сделал дубль в 1-м тайме встречи и был признан ее лучшим игроком.
"Для меня самое важное — это работа, проделанная командой, и наша уверенность в себе. За неделю мы добились больших успехов. Команда упорно трудилась, мы стали значительно лучше.
Порой зло оборачивается добром. Бить рекорды очень приятно, но главное — это команда и достижение поставленных целей. В данном случае это был выход из группы, и я думаю, что, набрав четыре очка, мы уже это сделали. Я очень рад.
Бог помогает тем, кто усердно работает. Я знал, что мои товарищи по команде помогут мне. Неделя была трудной и мрачной — говорили, что мне пора заканчивать с футболом. Но я держался, как всегда, потому что верю в упорный труд. Должен признать, было тяжело, но мы вернулись", — сказал Роналду в интервью Sport TV.
Роналду крикнул «Я вернулся» после победы Португалии над Узбекистаном на ЧМ. 41-летний форвард сделал дубль и стал лучшим игроком.