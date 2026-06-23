Медиаклуб «БроукБойз» может объединиться с «Фанкомом» на Кубок России: «Мы показали себя очень хорошо, были высокие рейтинги, голы Смолова и Ари»

Ранее «Броуки» заявили, что готовы сыграть в Кубке России в полном составе в коллаборации с «Фанкомом».
В Кубке России от медиакоманд выступят «Десятка», 2Drots и победитель полуфинальной пары МФЛ-7 «Амкал» — СКА.
Напомним, в Кубке России-2025/26 «Броуки» дошли до 4-го раунда, где проиграли «Соколу» (0:2).
«Сразу созвонились с “Фанкомом” — и с тренерским штабом, и с руководством. Для них этот проект очень интересен, потому что они следили за нами в Кубке России. И Жекич играл за обе команды в турнире. Видели, что на “Броуков” ходили болельщики — в Орле, в Орехово-Зуеве, в Раменском.
Первый матч с «БоМиКом» будет интересным, а дальше планируется дерби в Кирове, где можно устроить целый праздник. Они сразу с удовольствием пошли на эту затею. Единственный вопрос: разрешит ли РФС придумать какое-то дополнение к названию — «Фанком Броуки» или «Фанком ББ».
Если будет разрешено, проведем общие матчи в Москве и сформируем общую команду. Считаю, что «Броуки» за два года участия в Кубке России продемонстрировали себя очень хорошо. Были высокие рейтинги, и голы Федора Смолова, и гол Ари. Был самый посещаемый за последнее время матч в Дзержинсе. Если РФС не разрешит, то будет намного сложнее для нас«, — сказал президент “БроукБойз” в разговоре с автором Спортса»" Алексеем Касаткиным.
2Drots сыграют с «Орлом», ФК «10» против «Космоса», «Амкал»/СКА с пензенским «Зенитом» в первом раунде Пути регионов Кубка России. Матчи пройдут с 28 по 30 июля.