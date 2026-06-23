Медиаклуб «БроукБойз» может объединиться с «Фанкомом» на Кубок России: «Мы показали себя очень хорошо, были высокие рейтинги, голы Смолова и Ари»

Если будет разрешено, проведем общие матчи в Москве и сформируем общую команду. Считаю, что «Броуки» за два года участия в Кубке России продемонстрировали себя очень хорошо. Были высокие рейтинги, и голы Федора Смолова, и гол Ари. Был самый посещаемый за последнее время матч в Дзержинсе. Если РФС не разрешит, то будет намного сложнее для нас«, — сказал президент “БроукБойз” в разговоре с автором Спортса»" Алексеем Касаткиным.