Каннаваро после 0:5 от Португалии: «Разница слишком велика, мы допустили простые ошибки. Обидно, что гол Узбекистана отменили — он мог бы придать нам импульс»

Разница слишком велика, мы даже допустили несколько простых ошибок. Жаль, но в то же время в первых двух матчах чемпионата мира мы играли с Колумбией и Португалией, которые входят в двадцатку сильнейших команд мира. Это фантастический опыт и для меня, так и для ребят.