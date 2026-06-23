Каннаваро после 0:5 от Португалии: «Разница слишком велика, мы допустили простые ошибки. Обидно, что гол Узбекистана отменили — он мог бы придать нам импульс»

Во 2-м туре группового этапа Узбекистан уступил со счетом 0:5. Гол Азизжона Ганиева на 29-й минуте был отменен из-за фола в атаке Аббосбека Файзуллаева.
"Когда вы пропускаете такие быстрые голы, ситуация усложняется, но мы делаем успехи. Теперь мы должны сосредоточиться на следующем матче, но пропустить сегодня пять мячей — это слишком.
Я знал, какие эмоции испытают ребята в первые минуты матча. Я пытался объяснить им, как важно хорошо начать, но против Португалии это непросто. Обидно, что наш гол отменили, он мог бы придать нам дополнительный импульс.
Разница слишком велика, мы даже допустили несколько простых ошибок. Жаль, но в то же время в первых двух матчах чемпионата мира мы играли с Колумбией и Португалией, которые входят в двадцатку сильнейших команд мира. Это фантастический опыт и для меня, так и для ребят.
В декабре пройдет Кубок Азии, и там мы постараемся показать что-то новое — после участия в чемпионате мира ценности и опыт могут изменить ситуацию", — сказал Каннаваро.