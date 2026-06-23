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Спенс не пожал руку обвиненному в изнасилованиях Парти перед матчем с Ганой на ЧМ. Фанаты Англии освистывали экс-хавбека «Арсенала»

Защитник сборной Англии Джед Спенс не пожал руку Томасу Парти перед матчем с Ганой на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Встреча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 проходит в Фоксборо. Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию (0:0, перерыв).

Во время приветственной церемонии перед началом матча Спенс проигнорировал протянутую руку Парти. Остальные футболисты Англии пожали руку ганскому полузащитнику.

Кроме того, болельщики сборной Англии освистали фамилию Парти при оглашении составов диктором стадиона, а по ходу первого тайма свистели экс-игроку «Арсенала» при каждом его касании мяча.

Напомним, в июле 2025 года Парти были предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования, в том числе с анальным проникновением, и одному эпизоду сексуального насилия в период с 2021 по 2022 год. В феврале 2026-го игроку были предъявлены новые обвинения по двум эпизодам изнасилования в отношении одной женщины в 2020 году. Футболист не признал вину ни по одному пункту — он должен предстать перед судом в июне 2027 года.

Ранее из-за обвинений 33-летнего хавбека не пустили в Канаду, где сборная Ганы играла свой первый матч турнира против команды Панамы (1:0).