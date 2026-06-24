Джикия и «Антальяспор» расторгли контракт, сообщил представитель защитника: «Георгий уже свободный агент. Насчет “Локомотива” ничего не знаю»

«По обоюдному согласию сторон Георгий Джикия и “Антальяспор” расторгли контракт. Команда вылетела, у него еще год контракта. Георгий не захотел играть в первой Турецкой лиге, хотя она очень сильная. Джикия отказался от зарплаты за следующий сезон. В ближайшее время закроют задолженности за несколько месяцев.