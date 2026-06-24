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Гендиректор «Атлетико» о желании Альвареса покинуть клуб: «У Хулиана есть мечта, и у нас тоже. Он важнейший футболист, мы гордимся, что он играет у нас»

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль отреагировал на слова Хулиана Альвареса о его желании покинуть клуб и отметил, что не планирует трансфер форварда.

Ранее нападающий сборной Аргентины в интервью после матча с Австрией на ЧМ-2026 (2:0) заявил, что хочет уйти из «Атлетико»: «Так будет лучше для всех — я уже обсудил это с людьми в клубе. Хочу осуществить мечту».

Сообщалось, что «Барселона» может предложить около 130 миллионов евро за форварда.

"Мне очень жаль, что он сказал это. Это был не тот день, чтобы делать такие заявления — это был день Месси и сборной Аргентины, а не день Хулиана.

У Хулиана есть мечта, и у нас в «Атлетико» тоже есть мечты. Он уже разговаривал с нами, но прекрасно знает нашу позицию, потому что мы были предельно ясны: «Атлетико» не собирается продавать права на игрока. Он важнейший футболист, и мы гордимся, что он играет у нас", — сказал Анхель Хиль.