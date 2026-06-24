Гендиректор «Атлетико» о желании Альвареса покинуть клуб: «У Хулиана есть мечта, и у нас тоже. Он важнейший футболист, мы гордимся, что он играет у нас»

У Хулиана есть мечта, и у нас в «Атлетико» тоже есть мечты. Он уже разговаривал с нами, но прекрасно знает нашу позицию, потому что мы были предельно ясны: «Атлетико» не собирается продавать права на игрока. Он важнейший футболист, и мы гордимся, что он играет у нас", — сказал Анхель Хиль.