Леау не исключил, что останется в «Милане»: «Приму решение после ЧМ. Аморим — отличный тренер, несмотря на то, что в “МЮ” все пошло не та, как хотелось бы»

В сегодняшнем матче 2-го тура ЧМ-2026 против Узбекистана (5:0) Леау забил гол на 87-й минуте.
«Я должен отпраздновать это событие с семьей, потому что у меня был сложный сезон. Были травмы и многое другое, в том числе то, как сложился сезон в “Милане”. Я должен поблагодарить семью, которая помогла мне пройти через это, и этот гол я посвящаю им. Я очень много работал с личным тренером, с партнерами по команде, и я должен поблагодарить тренера за веру в меня, потому что в Португалии очень много талантливых игроков, поэтому я очень рад быть здесь.
Я должен делать это для себя, а не для кого-то еще. Я работаю для себя, для товарищей по команде и своего тренера. Я рад, что смог помочь команде, проведя несколько минут на поле, это было важно.
Сейчас мне нужно сосредоточиться на чемпионате мира. Я точно знаю, что [Аморим] очень хороший тренер, он здорово проявил себя в Португалии. В «Манчестер Юнайтед» все пошло не так, как хотелось бы, но он остается отличным тренером. Я приму решение после чемпионата мира", — сказал Леау в интервью DAZN Italia.