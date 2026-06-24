Леау не исключил, что останется в «Милане»: «Приму решение после ЧМ. Аморим — отличный тренер, несмотря на то, что в “МЮ” все пошло не та, как хотелось бы»

«Я должен отпраздновать это событие с семьей, потому что у меня был сложный сезон. Были травмы и многое другое, в том числе то, как сложился сезон в “Милане”. Я должен поблагодарить семью, которая помогла мне пройти через это, и этот гол я посвящаю им. Я очень много работал с личным тренером, с партнерами по команде, и я должен поблагодарить тренера за веру в меня, потому что в Португалии очень много талантливых игроков, поэтому я очень рад быть здесь.