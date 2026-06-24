Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Англия
0
:
Гана
0
Все коэффициенты
П1
5.57
X
1.40
П2
25.00
Футбол. ЧМ-2026
02:00
Панама
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.80
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026
05:00
Колумбия
:
ДР Конго
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.20
П2
7.00
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Швейцария
:
Канада
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.13
П2
3.50
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
5
:
Узбекистан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иордания
1
:
Алжир
2
П1
X
П2

Леау не исключил, что останется в «Милане»: «Приму решение после ЧМ. Аморим — отличный тренер, несмотря на то, что в “МЮ” все пошло не та, как хотелось бы»

Вингер сборной Португалии Рафаэл Леау допустил, что останется в «Милане» после назначения Рубена Аморима, несмотря на заявление об уходе по окончании сезона.

В сегодняшнем матче 2-го тура ЧМ-2026 против Узбекистана (5:0) Леау забил гол на 87-й минуте.

«Я должен отпраздновать это событие с семьей, потому что у меня был сложный сезон. Были травмы и многое другое, в том числе то, как сложился сезон в “Милане”. Я должен поблагодарить семью, которая помогла мне пройти через это, и этот гол я посвящаю им. Я очень много работал с личным тренером, с партнерами по команде, и я должен поблагодарить тренера за веру в меня, потому что в Португалии очень много талантливых игроков, поэтому я очень рад быть здесь.

Я должен делать это для себя, а не для кого-то еще. Я работаю для себя, для товарищей по команде и своего тренера. Я рад, что смог помочь команде, проведя несколько минут на поле, это было важно.

Сейчас мне нужно сосредоточиться на чемпионате мира. Я точно знаю, что [Аморим] очень хороший тренер, он здорово проявил себя в Португалии. В «Манчестер Юнайтед» все пошло не так, как хотелось бы, но он остается отличным тренером. Я приму решение после чемпионата мира", — сказал Леау в интервью DAZN Italia.