Роналду об игре против Месси на ЧМ-2026: «Это было бы круто. Вопрос не имеет смысла»

Позднее Криштиану ответил на вопрос о возможном противостоянии сборных Португалии и Аргентины на этом чемпионате мира.
«Не знаю, что ответить — вопрос не имеет смысла. Это было бы круто, но самым важным сегодня было: победить и выйти из группы, быть готовыми к следующему этапу. У нас будет тяжелый матч с Колумбией, но важно было пройти дальше, и мы это сделали. Я помог команде, она сыграла очень хорошо, и мы идем дальше», — сказал Роналду.
Кроме того, Криштиану ответил на вопросы о критике и своем отношении к ней.
«Мы стали лучше. Жизнь такая — бывают трудности, в матчах тоже. Мы всегда хотим становиться лучше. Неделя была тяжелая, общественное мнение было крайне жестким по отношению ко мне и тренеру, но я в профессии уже 23 года. Когда все хорошо — говорят: “Криштиану в порядке”. Когда плохо — “он старый, пенсионер”.
Я всегда возвращаюсь. Рано или поздно я оказываюсь там, где должен быть. Я очень верю в то, что делаю. Моя карьера всегда была такой. Я счастлив. Главное — команда и наше единство. Идем дальше", — заявил Роналду.