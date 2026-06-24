Модрич, Перишич и Пума Родригес — в составах Панамы и Хорватии на матч ЧМ-2026

Панама: Орландо Москера, Сесар Блэкмэн, Хосе Анхель Кордоба, Джиовани Рамос, Карлос Харви, Андрес Андраде Седеньо, Майкл Амир Мурильо, Кристиан Мартинес, Пума Родригес, Йоэль Барсенас, Хосе Фахардо;
Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Станишич, Йошко Гвардиол, Йосип Шутало, Марин Понграчич, Лука Модрич, Матео Ковачич, Мартин Батурина, Иван Перишич, Марко Пашалич, Петар Муса.
Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 02:00 по московскому времени.
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Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.Читать дальше