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Модрич, Перишич и Пума Родригес — в составах Панамы и Хорватии на матч ЧМ-2026

Сборные Панамы и Хорватии объявили стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Панама: Орландо Москера, Сесар Блэкмэн, Хосе Анхель Кордоба, Джиовани Рамос, Карлос Харви, Андрес Андраде Седеньо, Майкл Амир Мурильо, Кристиан Мартинес, Пума Родригес, Йоэль Барсенас, Хосе Фахардо;

Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Станишич, Йошко Гвардиол, Йосип Шутало, Марин Понграчич, Лука Модрич, Матео Ковачич, Мартин Батурина, Иван Перишич, Марко Пашалич, Петар Муса.

Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 02:00 по московскому времени.

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