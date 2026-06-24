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Роналду отказался обменяться футболками с игроками Узбекистана после победы Португалии. Криштиану отдал свою футболку Далоту

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после разгромной победы над Узбекистаном (5:0) во 2-м туре чемпионата мира не захотел обменяться футболками с игроками соперника.

Источник: Спортс‘’

После окончания встречи Роналду отдал свою футболку защитнику Диогу Далоту, который провел матч на скамейке запасных.

Криштиану сделал дубль и был признан лучшим игроком матча.