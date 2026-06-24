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Ибрагимович о крике Роналду «Я вернулся» после 5:0 с Узбекистаном: «Не знаю, почему он так сказал. Я думал, он никуда и не уходил»

Экс-форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал жест Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном.

Источник: Спортс‘’

Во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 Португалия одержала победу со счетом 5:0. Роналду сделал дубль и был признан лучшим игроком матча.

После финального свистка Криштиану, глядя в камеру, дважды крикнул по-английски: «Я вернулся!».

«Это была такая игра, в которой нужно было забивать, в этом матче Португалия должна была забивать много. Что касается его заявления… Я думал, он никуда и не уходил — не знаю, почему он говорит, что вернулся», — сказал Ибрагимович в эфире Fox Sports.

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