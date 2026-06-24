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Капитан Узбекистана Шомуродов после 0:5 с Португалией: «Мы отдали на поле все силы, но против таких соперников нужна и удача. Приносим извинения болельщикам»

Капитан сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов извинился перед болельщиками за разгромное поражение от Португалии.

Источник: Спортс‘’

Во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 Узбекистан уступил со счетом 0:5.

"0:5, крупное поражение. Однако мы отдали все наши силы на поле. Против таких соперников иногда мало только усилий, нужна и удача. У Португалии очень много индивидуально сильных игроков.

Мы приносим извинения болельщикам за крупное поражение. Мы будем стараться хорошо подготовиться к Конго. Если все сложится хорошо, то мы выйдем на поле, чтобы победить Конго", — сказал Шомуродов.

Матч сборной Узбекистана против команды ДР Конго в заключительном туре группового этапа пройдет в воскресенье, 28 июня.