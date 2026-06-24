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Беллингем признан лучшим игроком матча Англия — Гана

Джуд Беллингем награжден по итогам матча между Англией и Ганой.

Встреча команд на ЧМ-2026 завершилась вничью — 0:0.

Представляющий «Реал» полузащитник отметился одним ударом (заблокированным), отдал 27 точных передач при 31 попытке, дважды совершил отбор и дважды позволил отобрать мяч у него.