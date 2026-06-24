Райс после 0:0 с Ганой: «Эта игра не могла быть легкой, в последние 10 минут Англии не везло. Не вижу поводов для пессимизма — у нас есть еще один матч»

Нужно отдать должное Гане. Было тяжело, и у них хорошие игроки, так что эта игра не могла быть легкой. У нас остался еще один матч, чтобы выиграть группу, поэтому нужно сохранять оптимизм. Многие топ-сборные сыграли вничью в первом туре, так что не вижу поводов для пессимизма. Мы сохраняем позитивный настрой", — сказал Райс.