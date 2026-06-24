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Райс после 0:0 с Ганой: «Эта игра не могла быть легкой, в последние 10 минут Англии не везло. Не вижу поводов для пессимизма — у нас есть еще один матч»

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс заявил, что команда сохранит позитивный настрой после ничьей с Ганой во 2-м туре ЧМ-2026 (0:0).

"Всегда сложно играть, когда 11 игроков соперника глубоко обороняются, но нужно искать решения. В последние 10 минут нам не везло, и мы не забили.

У нас по-прежнему есть отличный шанс возглавить группу в матче с Панамой, поэтому мы настроены позитивно. Соперник играл очень компактно — 5−4−1 без мяча — и у них было мало свободного пространства, но, с другой стороны, мы можем добиться большего, владея мячом.

Нужно отдать должное Гане. Было тяжело, и у них хорошие игроки, так что эта игра не могла быть легкой. У нас остался еще один матч, чтобы выиграть группу, поэтому нужно сохранять оптимизм. Многие топ-сборные сыграли вничью в первом туре, так что не вижу поводов для пессимизма. Мы сохраняем позитивный настрой", — сказал Райс.