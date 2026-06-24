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Кейн о 0:0 с Ганой и промахе на 86-й: «Ждал, когда мне представится момент, но мяч не всегда попадает в ворота. Англия много владела мячом и неплохо сдерживала соперника»

Капитан сборной Англии Харри Кейн прокомментировал ничью с Ганой в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 (0:0).

«Это был матч против тяжелого соперника. Мы много владели мячом. Последние 15 минут обоих таймов мы были на высоте. Соперник начал уставать, и у нас появилось несколько моментов. У меня был отличный момент, когда Нико [О’Райли] попал в перекладину. Мы могли победить. У них есть несколько опасных игроков, и мы неплохо их сдерживали. Мы хотели победить, но заработали очко и по-прежнему занимаем неплохое положение в группе.

Я ждал, когда мне представится момент. Я ждал, что мяч отскочит, и это случилось, но я не мог его обработать. Я достаточно долго играю в атаке и знаю, что мяч не всегда попадает в ворота.

Против меня персонально играл Парти, поэтому у меня не было пространства, чтобы опускаться ниже. Они хорошо оборонялись в штрафной. Действовать из глубины было сложно, потому что они играли компактно. Такие матчи случаются, мы играем на чемпионате мира.

У нас отличные позиции, мы играем с Панамой [в последнем туре]. Я уже говорил, что нам нужно разделить турнир на два этапа: групповой этап и матчи плей-офф. Мы почти завершили первый раунд и с нетерпением ждем возвращения", — сказал Кейн.