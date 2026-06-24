Кейн о 0:0 с Ганой и промахе на 86-й: «Ждал, когда мне представится момент, но мяч не всегда попадает в ворота. Англия много владела мячом и неплохо сдерживала соперника»

«Это был матч против тяжелого соперника. Мы много владели мячом. Последние 15 минут обоих таймов мы были на высоте. Соперник начал уставать, и у нас появилось несколько моментов. У меня был отличный момент, когда Нико [О’Райли] попал в перекладину. Мы могли победить. У них есть несколько опасных игроков, и мы неплохо их сдерживали. Мы хотели победить, но заработали очко и по-прежнему занимаем неплохое положение в группе.