«Атлетико» пожалуется на «Барсу» в ФИФА за переговоры с Альваресом: «Они нас не уважают, хотят принизить, но мир знает, что ложь — это их стиль. Как и с Нико, они н

«Наша обязанность — защищать интересы “Атлетико”, поэтому мы собираемся подать жалобу в ФИФА на “Барселону” за переговоры с игроком, имеющим действующий контракт, в защищенный период.
«Барселона» не уважает нас, она думает, что может нас принизить, что мы слабые или глупые. Но на самом деле они показывают всему миру свой стиль работы, который их и определяет. Они лгут нам, игроку, СМИ, лгут также своим собственным болельщикам. Они пытаются заставить всех поверить, что могут провести операцию, к которой на самом деле не готовы.
Это не первый раз, когда «Барселона» действует подобным образом, и весь футбольный мир прекрасно это знает. В прошлом году они сделали практически то же самое с Нико Уильямсом и «Атлетиком», — отметил менеджер.