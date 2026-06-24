«Атлетико» пожалуется на «Барсу» в ФИФА за переговоры с Альваресом: «Они нас не уважают, хотят принизить, но мир знает, что ложь — это их стиль. Как и с Нико, они н

«Барселона» не уважает нас, она думает, что может нас принизить, что мы слабые или глупые. Но на самом деле они показывают всему миру свой стиль работы, который их и определяет. Они лгут нам, игроку, СМИ, лгут также своим собственным болельщикам. Они пытаются заставить всех поверить, что могут провести операцию, к которой на самом деле не готовы.