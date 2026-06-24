Тренер Ганы Кейруш считает, что Пикфорда и Консу следовало удалить за фолы на Принсе: «ВАР еще работает на ЧМ? У нас вообще есть ВАР? Сомневаюсь. Он пошел пить кофе»

Португалец заявил, что столкновение голкипера Джордана Пикфорда с Принсом Аду должно было привести к удалению голкипера европейской команды, а подкат Эзри Консы в борьбе со все тем же Аду — не только к «явной» красной, но и к пенальти.
"ВАР еще работает на чемпионате мира? У нас вообще еще есть ВАР? У меня есть сомнения на этот счет. Судья ВАР, похоже, во втором тайме ушел в отпуск.
ВАР снова пошел пить кофе. Я тоже иногда люблю выпить кофе! Это явный пенальти и красная карточка. У кого-то есть сомнения по этому поводу — или только я был на матче?
Простите меня за мой сарказм, но если я скажу такие вещи серьезно, меня накажут. Поэтому я шучу", — сказал Кейруш.