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Тренер Ганы Кейруш считает, что Пикфорда и Консу следовало удалить за фолы на Принсе: «ВАР еще работает на ЧМ? У нас вообще есть ВАР? Сомневаюсь. Он пошел пить кофе»

Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш остался недоволен судейством Саида Мартинеса.

Источник: Спортс‘’

Португалец заявил, что столкновение голкипера Джордана Пикфорда с Принсом Аду должно было привести к удалению голкипера европейской команды, а подкат Эзри Консы в борьбе со все тем же Аду — не только к «явной» красной, но и к пенальти.

"ВАР еще работает на чемпионате мира? У нас вообще еще есть ВАР? У меня есть сомнения на этот счет. Судья ВАР, похоже, во втором тайме ушел в отпуск.

ВАР снова пошел пить кофе. Я тоже иногда люблю выпить кофе! Это явный пенальти и красная карточка. У кого-то есть сомнения по этому поводу — или только я был на матче?

Простите меня за мой сарказм, но если я скажу такие вещи серьезно, меня накажут. Поэтому я шучу", — сказал Кейруш.