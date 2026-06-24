Каннаваро про 0:5 с Португалией: «После 1:3 с Колумбией я говорил, что горжусь Узбекистаном, и сегодня тоже горжусь. Мы ни на секунду не сдались»

"Конечно, первое участие на чемпионате мира не могло быть легким. После жеребьевки, увидев Колумбию и Португалию, мы ожидали, что нас ждет очень сложная группа.
После игры с Колумбией (1:3) я тоже говорил, что горжусь своей командой, и сегодня я тоже горжусь. Потому что я видел их. Да, они столкнулись с трудностями, но ни на секунду не сдались.
Конечно, всегда тяжело играть против команды, у которой футболисты высокого уровня во всех линиях. Без сомнения, они вышли на поле с очень большой мотивацией. Но, как я сказал, этот чемпионат мира для нас — опыт", — сказал Каннаваро.