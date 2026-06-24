Инфантино о финале ЧМ: «Мы с Трампом вместе вручим трофей победителю. Мы всегда вместе»

Ранее сообщалось, что президенту США разрешат присоединиться к команде, которая победит в финале чемпионата мира. ФИФА предоставит политику самому решать, останется ли он с командой во время церемонии награждения или будет находиться рядом с другими официальными лицами.
"Мы будем вместе с президентом [Трампом], будем наслаждаться финалом и, конечно же, вместе вручать трофей победителю.
Мы всегда вместе", — сказал Инфантино в интервью Fox & Friends.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.