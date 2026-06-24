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Модрич провел 21 матч подряд на ЧМ. 40-летний хавбек Хорватии не пропускает игры с 2006-го

Хавбек сборной Хорватии Лука Модрич принял участие в матче 2-го тура ЧМ-2026 с Панамой (1:0).

Источник: Спортс‘’

40-летний футболист «Милана» провел 21-ю игру подряд в финальных турнирах ЧМ.

Серия Модрича длится с матча 2-го тура ЧМ-2006 против Японии (0:0).

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