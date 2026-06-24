Модрич провел 21 матч подряд на ЧМ. 40-летний хавбек Хорватии не пропускает игры с 2006-го

40-летний футболист «Милана» провел 21-ю игру подряд в финальных турнирах ЧМ.
Серия Модрича длится с матча 2-го тура ЧМ-2006 против Японии (0:0).
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Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.Читать дальше