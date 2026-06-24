Бернарду утешал Хусанова после 0:5 с Португалией — защитник Узбекистана плакал на плече экс-партнера по «Ман Сити»

Португальцы разгромили узбекскую сборную (5:0) во 2-м туре ЧМ-2026. Изначально на Хусанова записали автогол на 60-й минуте после углового, но потом переписали на вратаря Абдувохида Неъматова.
После матча защитник «Манчестер Сити» не сдержал слез на поле.
Бернарду Силва, покинувший «горожан» этим летом, подошел к 22-летнему игроку и попытался его утешить.
На кадры трансляции попал момент, где Абдукодир плачет на плече португальца. До этого перешедший в «Реал» хавбек что-то говорил ему на ухо.
Изображения: кадры из трансляции матча.