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Бернарду утешал Хусанова после 0:5 с Португалией — защитник Узбекистана плакал на плече экс-партнера по «Ман Сити»

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва утешал защитника команды Узбекистана Абдукодира Хусанова.

Источник: Спортс‘’

Португальцы разгромили узбекскую сборную (5:0) во 2-м туре ЧМ-2026. Изначально на Хусанова записали автогол на 60-й минуте после углового, но потом переписали на вратаря Абдувохида Неъматова.

После матча защитник «Манчестер Сити» не сдержал слез на поле.

Бернарду Силва, покинувший «горожан» этим летом, подошел к 22-летнему игроку и попытался его утешить.

На кадры трансляции попал момент, где Абдукодир плачет на плече португальца. До этого перешедший в «Реал» хавбек что-то говорил ему на ухо.

Изображения: кадры из трансляции матча.