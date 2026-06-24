Харт об особенности ЧМ-2026: «У вратарей проблема с таймингом, когда мяч летит выше уровня плеч и не закручивается»

"Я столько раз видел этот гол — слишком много для чемпионата мира, чтобы не заподозрить что-то неладного с этим мячом.
Когда он летит на уровне плеча… Как только они перестают использовать подкрутку, как только мяч перестает вращаться — вратари начинают испытывать проблемы.
Мяч не обязательно летит в угол, и я не критикую вратарей, потому что я видел, как это происходит. Я видел это с Менди, Зиданом, Пикфордом — они просто не могут правильно рассчитать тайминг на этом турнире, когда мяч летит выше уровня плеч и не закручивается«, — сказал экс-вратарь “Манчестер Сити”.