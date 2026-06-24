Арбитры Ла Лиги Куадра Фернандес и Муньис Руис переведены на ВАР в новом сезоне. Критиковавший ТВ «Реала» Гонсалес Фуэртес закончил судейскую карьеру

Напомним, на пресс-конференции перед финалом Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» (2:3) главный арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа заплакал, говоря о критике телевидения «Реала»: «Когда твой ребенок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором, это очень тяжело». Назначенный на ВАР арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес пообещал серьезные последствия за ролик на ТВ «Реала».