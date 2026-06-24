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Арбитры Ла Лиги Куадра Фернандес и Муньис Руис переведены на ВАР в новом сезоне. Критиковавший ТВ «Реала» Гонсалес Фуэртес закончил судейскую карьеру

Два арбитра международного класса, Гильермо Куадра Фернандес и Алехандро Муньис Руис, покинут Ла Лигу.

Источник: Спортс‘’

CTA (Технический комитет судей) официально объявил судейские составы на предстоящий сезон.

Из Ла Лиги вылетели четыре судьи: Гильермо Куадра Фернандес, Алехандро Муньис Руис, Хосе Луис Гусман Мансилья и Иосу Галеч.

Куадра Фернандес и Муньис Руис больше не будут главными судьями Ла Лиги и присоединятся к команде ВАР, а Гусман Мансилья и Иосу Галеч, которые всего год работали в высшем дивизионе испанского футбола, вернутся в Сегунду.

Марио Мелеро Лопес и Пабло Гонсалес Фуэртес покидают ВАР, тем самым завершая свою судейскую карьеру. Последний стал предметом споров после пресс-конференции перед финалом Кубка Испании, отмечает Marca.

Напомним, на пресс-конференции перед финалом Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» (2:3) главный арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа заплакал, говоря о критике телевидения «Реала»: «Когда твой ребенок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором, это очень тяжело». Назначенный на ВАР арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес пообещал серьезные последствия за ролик на ТВ «Реала».

Четырьмя арбитрами, которые начнут работу в Ла Лиге стали Мануэль Хесус Орельяна, Карлос Муньис, Джон Андер Гонсалес и Луис Бестард. Кроме того, на замену Гильермо Куадра Фернандеса и Алехандро Муньиса Руиса CTA предложил двух кандидатов, являющихся сертифицированными ФИФА международными арбитрами, — Алехандро Кинтеро Гонсалеса и Виктора Гарсия Вердуру.