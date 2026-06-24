Fox Sports может получить до 600 млн долларов от перерывов на водопой на ЧМ-2026. Рекламные доходы за один матч составляют от 2,5 до 9 млн (The Hollywood Reporter)

С учетом шестиминутных перерывов на питье воды, общая сумма доходов составляет от 2,5 до 9 млн долларов за игру. Умножив это на 104 сыгранных матча, и учитывая, что большинство компаний приобретают рекламные блоки, стоимость которых может достигать десятков миллионов долларов, а не отдельные места, общая сумма доходов, вероятно, превысит 500 млн долларов.