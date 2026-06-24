Fox Sports может получить до 600 млн долларов от перерывов на водопой на ЧМ-2026. Рекламные доходы за один матч составляют от 2,5 до 9 млн (The Hollywood Reporter)

Источник сообщил изданию, что средняя стоимость 30-секундного ролика во время турнира составляет от 200 000 до 750 000 долларов, в зависимости от участников матча (например, играет ли США) и стадии турнира (стадии плей-офф повышают интерес).
С учетом шестиминутных перерывов на питье воды, общая сумма доходов составляет от 2,5 до 9 млн долларов за игру. Умножив это на 104 сыгранных матча, и учитывая, что большинство компаний приобретают рекламные блоки, стоимость которых может достигать десятков миллионов долларов, а не отдельные места, общая сумма доходов, вероятно, превысит 500 млн долларов.
Отмечается, что компания Fox заплатила меньше за все права на трансляцию турнира. Полная стоимость прав на трансляцию ЧМ-2026 на английском языке, по оценкам, составляет от 400 до 500 млн долларов.