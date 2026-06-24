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Колумбия, Мексика, США, Германия, Франция, Норвегия и Аргентина выиграли оба матча на ЧМ-2026. Турция, Гаити, Тунис, Сенегал, Ирак, Узбекистан, Иордания и Панама не набрали очков

Только семь сборных выиграли оба матча на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

В этот список вошли: Мексика (2:0 с ЮАР и 1:0 с Южной Кореей), США (4:1 с Парагваем и 2:0 с Австралией), Германия (7:1 с Кюрасао и 2:1 с Кот-д`Ивуаром), Франция (3:1 с Сенегалом и 3:0 с Ираком), Норвегия (4:1 с Ираком и 3:2 с Сенегалом) и Аргентина (3:0 с Алжиром и 2:0 с Австрией).

После сегодняшней победы над ДР Конго (1:0) к ним присоединилась Колумбия, до этого выигравшая у Узбекистана (3:1).

Восемь сборных, участвующих в чемпионате мира, не набрали ни одного очка. Турция, Гаити, Тунис, Сенегал, Ирак, Узбекистан, Иордания и Панама не смогли одержать победу за два тура.