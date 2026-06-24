Кордоба упал возле штрафной ДР Конго перед голом Муньоса и претендовал на фол. Арбитр Мариани не остановил игру — Колумбия забила

Нападающий «Краснодара», дебютировавший на ЧМ-2026 в игре с ДР Конго (1:0), на 76-й минуте развернулся на периметре штрафной и в картинной манере рухнул на газон во время паса Хуана Кинтеро.
Главный арбитр Маурицио Мариани разрешил продолжить атаку, в результате мяч вкатился в штрафную, а подоспевший Даниэль Муньос нанес удар и поразил ворота ДР Конго.
Кордоба дебютировал за национальную команду в ноябре 2023 года, всего забив 6 голов в 22 матчах.
В 28 играх минувшего сезона Мир РПЛ на счету нападающего 17 мячей и 6 ассистов.