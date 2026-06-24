Инфантино о паузах на водопой: «У ФИФА нет дополнительного дохода, это чисто спортивный вопрос. Они обеспечивают отдых игрокам и равные условия всем командам»

Для нас еще важнее обеспечить, чтобы все команды в каждом матче играли в одинаковых условиях. И очень сложно смириться с тем, что тренер может иметь возможность повлиять на ход матча, внеся коррективы просто потому, что жарче, в то время как в другом матче, где температура немного ниже, у того же тренера такой возможности нет. Мы хотим обеспечить равные условия для всех, и именно поэтому эти перерывы введены в каждом матче.