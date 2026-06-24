Босния и Герцеговина — Катар. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Матч пройдет в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет Кинопоиск.
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Статистика ЧМ-2026.
Сборная Боснии и Герцеговины сыграет с командой Катара в 3-м туре ЧМ-2026.
Матч пройдет в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет Кинопоиск.
Календарь ЧМ-2026.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.