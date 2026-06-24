Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Швейцария
:
Канада
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.18
П2
3.70
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Босния и Герцеговина
:
Катар
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.40
П2
8.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Колумбия
1
:
ДР Конго
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Панама
0
:
Хорватия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Англия
0
:
Гана
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
5
:
Узбекистан
0
П1
X
П2

Босния и Герцеговина — Катар. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Сборная Боснии и Герцеговины сыграет с командой Катара в 3-м туре ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Матч пройдет в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд».

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Кинопоиск.

Календарь ЧМ-2026.

Таблицы ЧМ-2026.

Статистика ЧМ-2026.