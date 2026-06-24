Тренер Марокко Уахби о Бразилии: «Они улучшат игру и далеко продвинутся на ЧМ. У них очень сплоченная команда, опытный Анчелотти и 2−3 футболиста, меняющие ход игры»

Национальные команды сыграли вничью (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026.
"Я считаю, что Бразилия улучшит свою игру. Мы видели их второй матч, где они выиграли 3:0 [у Гаити], и они будут прогрессировать. Это команда с большим количеством сильных сторон. Мы отлично сыграли в нашем первом матче против них, но мы видели, что они могут навредить в любой момент.
Без сомнения, они будут очень хорошо бороться в матчах плей-офф, и я верю, что они могут далеко продвинуться, действительно. Потому что у них очень сплоченная команда, игроки, которые очень хорошо работают вместе, и два или три футболиста, которые могут изменить ход игры. В дополнение к опыту Карло Анчелотти, который также очень важен (смеется). Поэтому я верю, что они далеко продвинутся", — сказал Уахби.