Чехия — Мексика. Онлайн-трансляция начнется в 04:00

Матч пройдет в Мехико на стадионе «Ацтека».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 04:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
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Статистика ЧМ-2026.
Сборная Мексики сыграет с командой Чехии в 3-м туре ЧМ-2026.
Матч пройдет в Мехико на стадионе «Ацтека».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 04:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
Календарь ЧМ-2026.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.