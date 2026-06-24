Тухель про 0:0 с Ганой: «Англия сделала все возможное, была правильная энергия. Трудно играть против глубокого блока — мы всегда стараемся развлекать фанатов, но для танго нужны двое»

Что есть, то есть. Но у нас четыре очка в двух матчах, и еще один матч впереди. И мы способны выиграть наш последний матч, и, конечно, мы постараемся его выиграть. Очень важно, чтобы эйфория не зашкаливала, а падение не было слишком сильным. И сегодня было не падени, а просто сложный матч", — сказал Тухель.