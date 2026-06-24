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Тухель про 0:0 с Ганой: «Англия сделала все возможное, была правильная энергия. Трудно играть против глубокого блока — мы всегда стараемся развлекать фанатов, но для танго нужны двое»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о настрое команды после ничьей с Ганой (0:0) во 2-м туре ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Нам не нужен сигнал к пробуждению. Все внимательны и полностью сосредоточены. В этом нет никаких сомнений. Я могу заверить в этом всех остальных. В нашей игре не было излишней самоуверенности. Совсем нет. Если что-то и было, то, возможно, в некоторые моменты была излишняя осторожность.

Что есть, то есть. Но у нас четыре очка в двух матчах, и еще один матч впереди. И мы способны выиграть наш последний матч, и, конечно, мы постараемся его выиграть. Очень важно, чтобы эйфория не зашкаливала, а падение не было слишком сильным. И сегодня было не падени, а просто сложный матч", — сказал Тухель.

Немцу задали вопрос, понимает ли он разочарование некоторых болельщиков по сравнению с игрой Англии в матче 1-го тура против Хорватии (4:2).

«Это долгий турнир. Ребята сделали все возможное. Они играли с правильной энергией. Я знаю, что это совсем другая игра. Иногда, в данном случае, одна команда пытается играть и бегать против глубокого оборонительного блока. Вы не находите свободные зоны, и вам трудно создавать моменты. На это тяжело смотреть. Это не так захватывающе, как когда две команды пытаются победить в более открытой игре. Мы всегда стараемся развлекать наших болельщиков, но для танго нужны двое», — отметил главный тренер.

Английская команда сыграет против Панамы 28 июня (в 00:00) по московскому времени.

Англия, ну почему опять так нудно?