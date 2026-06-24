Кин об Альваресе: «Атлетико» подписал его в основу, дал ему шанс, а он говорит, что мечтает о «Барсе». Нужно уважать клуб, который вам платит. Решать, что лучше для всех — не

«Сейчас он в “Атлетико”. Его стандарты, его менталитет, его боевой дух — вот что заслуживает уважения. Если он хочет стать большим игроком, ему следует сосредоточиться на выступлениях за “Атлетико” и доказать там свою состоятельность, а не на том, чтобы трубить о своей мечте и требовать трансфера. В противном случае он станет просто еще одним игроком, который слишком много говорил о клубе своей мечты и забыл о том, который его подписал. “Атлетико подписал его в качестве своего основного нападающего. Они дали ему шанс. А теперь, после некоторого успеха, он уже говорит, что его мечта — это “Барселона”, и что он хочет уйти?