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Сестра Роналду Катя выложила фото в старой форме португальца: «На ней остался след травы и пота бойца, страстно любящего футбол и родину. Мы вместе, мой брат, моя кровь»

Сестра Криштиану Роналду, Катя Авейру, после победы над Узбекистаном высказалась о гордости за брата.

Источник: Спортс‘’

Сборная Португалии разгромила узбекскую команду (5:0) во 2-м туре ЧМ-2026. 41-летний форвард отметился дублем и был признан лучшим игроком встречи.

"С тобой до самой смерти и после, в вечность. Мы вместе, мой брат, моя кровь. Наша гордость.

Та же самая футболка, которая до сих пор хранит его запах (запах борьбы и решимости).

На ней остался след травы и пота бойца, человека, страстно любящего футбол, преданность делу и родину", — написала Катя Авейру.

Изображение: instagram.com/stories/katiaaveirooficial.

«Криштиану хотели унизить, было отвратительно слышать столько варварства и неблагодарности. Но он ответил на поле — напомнил, почему он легенда». Сестра Роналду Катя о критике форварда.

Сестра Роналду Катя о его дубле Узбекистану: «Старик на костылях тащит на спине кучу дынь».