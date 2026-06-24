Сестра Роналду Катя выложила фото в старой форме португальца: «На ней остался след травы и пота бойца, страстно любящего футбол и родину. Мы вместе, мой брат, моя кровь»

Сборная Португалии разгромила узбекскую команду (5:0) во 2-м туре ЧМ-2026. 41-летний форвард отметился дублем и был признан лучшим игроком встречи.
"С тобой до самой смерти и после, в вечность. Мы вместе, мой брат, моя кровь. Наша гордость.
Та же самая футболка, которая до сих пор хранит его запах (запах борьбы и решимости).
На ней остался след травы и пота бойца, человека, страстно любящего футбол, преданность делу и родину", — написала Катя Авейру.
Изображение: instagram.com/stories/katiaaveirooficial.
«Криштиану хотели унизить, было отвратительно слышать столько варварства и неблагодарности. Но он ответил на поле — напомнил, почему он легенда». Сестра Роналду Катя о критике форварда.
Сестра Роналду Катя о его дубле Узбекистану: «Старик на костылях тащит на спине кучу дынь».