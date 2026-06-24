Сенников о США: «Совсем другой менталитет — сразу спрашивают, откуда ты и сколько зарабатываешь. Россию и наших людей люблю больше»

Мысли остаться жить там у меня даже и не было никогда. А что там делать? Футбольную школу открыть, как Торбинский? Он как раз живет в Майами. Но я как Довлатов скажу. Когда он только уезжал в Америку, то задавался вопросом: «Ну что я там буду делать без нашего Коли, Васи, Пети?» Он же грустил очень и не хотел уезжать. И я люблю русских людей, не смогу там быть. В США менталитет другой совсем.